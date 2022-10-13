Tarihi fırsat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rus bir şirketin KKTC’ye doğrudan uçuş yapmak için başvuru yaptığını açıkladı. Arıklı ayrıca Mavi Girne Havayolları’nı kuracak şirket ile de temaslarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Arıklı, KKTC’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinin kurulmasının şart olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Arıklı, sektörde rekabet ortamının oluşturulamaması halinde yılbaşında bilet fiyatlarının 20 bin TL olacağını söyledi.

Arıklı, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuş yapılması için Rus bir şirketin başvuru yaptığını, Rusya hükümetinden onay çıkması ve talep olması durumunda da uçuşların başlayacağını belirtti.

Erhan Arıklı, geçmişte Azerbaycan’dan Ercan’a yapılan doğrudan uçuşun arkasının gelmemesinin nedenin talep olmaması ve uçakların dolmaması olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı şöyle konuştu:

“Burada ciddi bir Rus potansiyeli var. KKTC’de 15 ile 20 bin arasında Rus vatandaşı yaşıyor. Güneyde 100 bin Rus vatandaşı var ama onlar da yavaş yavaş kuzeye kayıyorlar. Güneyden Moskova’ya uçuş olmadığı için sorun yaşıyorlar dolayısıyla KKTC’den uçuşlara ciddi bir talep var. Rusya’nın burada konsolosluk açması da olumlu olacaktır.”

Arıklı, kendileri için önemli olanın Ercan’a direkt uçuşların başlaması olduğunu, Kıbrıslı Türklerin elindeki en değerli güven yaratıcı önlem olan Maraş’ın “Maraş’a karşılık limanlar ve Ercan” teklifi ile heba edilmesine karşı olduğunu aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için tüm tarafların gece-gündüz çalıştığını, tamamı olmasa bile yeni terminalin bir kısmının o tarihte açılabileceğini belirtti.

Arıklı, teknik cihazların takibinin Ankara tarafından yapıldığını, KKTC’de terminale enerji iletim hattı çekilmesi çalışmalarının yapılacağını, bunlar zamanında tamamlanamasa bile yeni terminalin her halükarda açılacağını söyledi.

İki şirketin insafına kaldı

Arıklı, hava ulaşımı konusunda KKTC’nin iki şirketin insafına kaldığını, uçak biletlerinin ucuzlaması için rekabet ortamının yaratılması gerektiğini ancak bilet fiyatları konusunda şikayetçi olanların piyasaya ucuzluk getirecek havayolu şirketinin kurulmasına da karşı çıktığını söyledi.

Arıklı, “Mavi Girne Havayolları’nı kuracak şirketin, hükümetin üzerine düşeni yapmakta gecikmesi ve sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projeden çekildiğini aktardı.

Erhan Arıklı şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşların itirazı şirketin kurulmasına değil ancak tüzük ile ilgili Nazım Çavuşoğlu’nun bazı talepleri oldu. O konularda haklı olabilir. Süreç bayağı uzadı. Maliye ile ekiplerimiz bir araya geldi ve uzun uzun çalıştılar. Ortaya beklentileri karşılayan bir tüzük çıkmadı. KTHY’nin tüzüğünün bugüne uyarlanmış haliydi. Tüzüğü üç aya yakın tartışmanın bir anlamı yoktu. Yatırımcıya bu tip bürokratik engeller, sürecin uzaması ve ismin sosyal medyada tartışılması rahatsızlık yarattı.”

Arıklı, bu sürecin sonlandırılamaması nedeniyle kaybedenin Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi.

Defter kapanmadı

Arıklı, söz konu firma ile defterlerin kapanmadığını, bazı görüşmelerin yapılacağını ancak gelecek hafta Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine mektup yazarak onlara ortak havacılık şirketi kurulması teklifini yineleyeceğini ifade etti.

Erhan Arıklı, söz konusu şirketin projeden çekilmesi ve engellerin sürmesi durumunda hükümetten çekilme kararı aldığını, diğer taraftan Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağı sözü vermesi nedeniyle görevine devam ettiğini aktardı.