‘Süper Lige yürüyoruz’

K-Pet Birinci Lig’de Dumlupınar kalesini koruyan Türkkan Delideniz bu sezon tüm liglerde kalesinde en az gol gören kaleci unvanına sahip tek oyuncu.

Sadece 9 gol yedi

Yonpaş Dumlupınar'ın tecrübeli file bekçisi Türkkan Delideniz, 22 haftalık dilimde kalesinde sadece 9 gol gördü ve tüm liglerde en az gol yiyen kaleci konumunda.

Ligin ilk devresinde kalesinde sadece 4 gol gören Yonpaş Dumlupınar kalecisi Türkkan Delideniz, ikinci devrede oynanan 7 maçta ise 4'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol yedi. 22 haftalık dilimde kalesinde sadece 9 gol gören deneyimli kaleci, tüm liglerde en az gol yiyen kaleci unvanını elinde bulunduruyor. Milli kaleci, bu önemli başarısını spor servisine anlattı.

"Hak edilen yere döneceğiz"

Türkkan ayrıca, "Sezona takım ve yönetim olarak hedefli bir şekilde başladık. Hep birlikte Süper Lige yükselmeye odaklandık ve herkes özveriyle çalıştı. Zaten kadromuz bu ilgin en iyisi. Süper Lige yerlileriyle yakışan bir takım" dedi.

"Bu başarı sadece benim değil, hepimizin" Sezon başı Teknik Direktör Sedat hocam, yardımcısı Erdoğan hocam, kondisyoner Mustafa Sakallı hocamla sezona müthiş bir şekilde hazırlandık. Diyetisyen Şöhret Ercen de takımımıza büyük katkı sağladı. Takım savunması anlamında gerçekten çok iyi bir uyum içinde bir 22 hafta geçirdiğimize inanıyorum.

14 maçta 2 gol yedik, 22 haftada ise 9 gol yedik. Bu hepimizin başarısıdır. Bu performansımda kaleci antrenörümüz Hüseyin Mertol'a ayrı teşekkür etmek istiyorum. Beni sezona çok iyi hazırladı. Sezon içerisinde de çok iyi çalışıyoruz. Umarım lige kaldığımız yerden devam ederiz ve hak ettiğimiz noktada ligi bitirip, Yonpaş Dumlupınar'ı Süper Lige döndürürüz. Şu an lig henüz tescillenmedi. Sizin aracılığınız ile takım savunmamızı ve arkadaşlarımı tekrardan kutlarım. Ancak dediğim gibi Hüseyin Mertol gibi bir kaleci hocasıyla çalıştığım için çok şanslıyım. Benim saha ve salon antrenmanlarımın yanında mental olarak da hep yanımda. Beni her maça ayrı motive etti. Çok şanslıyım. Bunun karşılığını aldık" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 10:50