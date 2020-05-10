Güney Kıbrıs’ta hükümet zorda 

Güney Kıbrıs’ta, lise son sınıfların 11 Mayıs ve diğer sınıfların ise 21 Mayıs tarihinde eğitime başlamaları yönünde karara tepkiler sürerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu açıklamada bulundu.

Politis gazetesi; “Sıralara Geri Dönüş Büyük Bahis” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konan önlemleri gevşetme paketinde öngörülen, lise son sınıfların 11 ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ise 21 Mayıs’ta ders başı yapmaları kararına ilişkin tartışmaların devam ettiğini yazdı.

Gazete, bu sebepten ötürü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün yaptıkları açıklamalarda, endişeleri makul karşıladıklarını ve okulların açılması kararının söz konusu tarih geldiğinde yeniden değerlendirilerek uygulamaya konacağını söylediklerini aktardı.

Habere göre Anastasiadis, bugüne kadar yapılan fedakarlıkların boşa gitmesine izin vermeyeceklerini belirterek, 21 Mayıs’ta tüm okulların açılmasının sıkı sağlık kurallarına bağlı olacağının altını çizdi.

Eğitim Bakanı güvence verdi

Öte yandan Eğitim Bakanı Prodromu ise, sosyal hayata geri dönüşün sağlanması gerektiğine vurgulayarak, kararların uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda alınmakta olduğunu ve okulların öğrencilerin sağlık koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenerek hazır hale getirileceğini öne sürdü.

Okulların dezenfekte edileceklerini, okullarda işaretleme sistemlerinin yapılacağını, öğrenci ve öğretmenlerden örnekler alınacağını, her sınıfta 12, her sırada bir öğrenci olacak şekilde sınıflara girileceğini belirten Prodromu, okullarda antiseptik ve maskelerin bulunacağını, ayrıca şüpheli vaka olması durumunda bir de karantina odasının hazır edileceğini ifade etti.

Uzaktan eğitimin de eş zamanlı sürdürüleceğini ve o gün okula gitmeyen öğrenci grubunun söz konusu dersi evinden takip edeceklerini vurgulayan Prodromu, sınavların ise şu aşamada elzem teşkil etmediğini vurguladı.

Prodromu ayrıca, yüksek öğrenim kurumlarının da Pazartesi gününden itibaren açılabileceklerini ancak Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına kati şekilde uymak zorunda olduklarını belirtti.

Gazete, öğretmen sendikaları ve öğretmenlerin ise, bakanın okullarda uygulanacağını söylediği uzaktan eğitim sisteminin uygulanmasının, birçok okuldaki bilgisayarların eski olması ve bazı sınırların internete dahi erişiminin bulunmaması sebebiyle imkansız olduğu görüşünü taşıdıklarını aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarından sonra en büyük karmaşanın kreş ve anaokullar konusunda yaşandığını yazdı.

Gazete, bakanlığın 2-3 metre sosyal mesafe kuralının dahi kreş ve ana okullarda uygulanmasının imkansız olduğunu vurgulayarak, Özel Kreş ve Anaokulları Birliği’nin, bakanlığın kararlarını “uygulanamaz” şeklinde nitelendirdiğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 05:35