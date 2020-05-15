Triatlon yeniden hayat buluyor

Spor Dairesi İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Triatlon Federasyonu konusunda açıklamalarda bulunarak gerekli tüzük ve yönetmelikleri hazırlamakta olduklarını ve 2021 Ocak ayı itibarıyla Triatlon Federasyonu’nu bağımsız bir kurumsal yapıya kavuşturmak hedefinde olduklarını söyledi.

Organizasyonlar yeniden takvimlendirilecek

Bozatlı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile bir dizi ortak etkinlikler planladıklarını ancak nisan ayı içerisinde yapılması planlanan seminerin ülkedeki salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Bozatlı önümüzdeki günlerde yaz ayları için bazı organizasyonları yeniden takvimlendireceklerini ve ulusal organizasyonları yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile ilişkiler çok iyi

Bozatlı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile çok iyi işbirliği bağı kurduklarını ve bunun federasyonun yönetimini devrettikten sonra da devam edeceğini söyledi.

Bozatlı yılbaşına kadar Triatlon Federasyonu yönetiminin Spor Dairesi bünyesinde olacağını belirterek bu süreç içerisinde faaliyetleri ilgili kulüp ve sporcularla birlikte organize edeceklerini vurguladı.