Çalıntı karttan para çekti

Gazimağusa’da Vahit Güner Caddesi üzerinde park halinde bulunan Onay Katgın’ın sorumluluğunda bulunan PV 359 plakalı van araç açılarak içerisinden, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen, 4 adet bankamatik kartı, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti çalındıktan sonra bankamatik kartları kullanılarak ATM’den toplam 5,200 TL paranın çekilerek çalındığı tespit edildi.

Dün saat 03.30’da meydana gelen olayın polisin gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.Ç.(E-19) tutuklandı.