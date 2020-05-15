Ekmek kapısına ihanet etti

Çalıştığı işyerinden eşya çaldı, tutuklandı

Ekmek kapısına ihanet etti
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Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden eşya çalan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren,  DTG Dayanıklı Tüketim Ltd. isimli iş yerinde çalışan S.Ç.’nin (E-48), iş yerine ait depo içerisinde muhafaza edilen toplam 74.230 TL değerindeki muhtelif markalarda beyaz eşyayı 24 Nisan ile 3 Mayıs arasında çaldığı tespit edildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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