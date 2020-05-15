Ekmek kapısına ihanet etti

Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden eşya çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, DTG Dayanıklı Tüketim Ltd. isimli iş yerinde çalışan S.Ç.’nin (E-48), iş yerine ait depo içerisinde muhafaza edilen toplam 74.230 TL değerindeki muhtelif markalarda beyaz eşyayı 24 Nisan ile 3 Mayıs arasında çaldığı tespit edildi.