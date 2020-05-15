Girne çarşamba pazarı açılıyor

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararı ile ülkedeki açık pazar yerlerinin kontrollü olarak 17 Mayıs Pazar gününden itibaren açılacağını, bu sebeple de 20 Mayıs Çarşamba günü pazar yerinin açık olacağını duyurdu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Açık Pazar’ında uygulanacak kurallar şöyle;

“Girne Belediyesi açık pazarı, Covid-19 pandemisinin kontrolü ve yönetimi nedeniyle bir geçiş süreci içerisinde öncelikle sadece sebze, meyve, hellim, köy ürünleri ve çiçek satışına izin verecektir.

Açık Pazar satıcılarının Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Covid-19 testinin negatif olduğunu gösteren raporları ibraz edilecek, satış sırasında maske ve eldiven kullanımı zorunlu olacaktır.

Her açık pazarcının tezgahlarının önünde, alışveriş yapacak olan müşterisi için dezenfektan ve eldiven bulundurması zorunludur.

Açık pazara girişler kontrollü şekilde olacak ; girişlerde temassız ateş ölçerlerle sıcaklık kontrolü yapılacaktır.

Açık pazara maskesiz kimse alınmayacaktır. Açık Pazar satışlarının başlangıcından 6:30 -9:00 saatleri arasında sadece 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların girişine izin verilecektir.

Pazarcılar ve Açık Pazara gelen tüm vatandaşlarımızın en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe kuralına uymaları zorunludur.

Açık Pazar giriş noktaları ve genel alanlar Zabıta Amirliği ve Sağlık Bölüm Amirliği tarafından denetlenecek, uygunsuzluklara müdahale edilecektir. Covid-19 pandemisinin kontrolü ve önlenmesi için tüm halkımızı duyarlılıkla işbirliğine davet ederiz.”