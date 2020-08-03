U15 yıldızlar sahaya çıktı

Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda U15 yıldızlar turnuvası başladı. Süleyman Özkoç organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar futbol turnuvasında 2005-2006-2007 doğumlu sporcular mücadele ediyor. U15 yıldızlar turnuvasına Dörtyol-Güvercinlik, Yeniboğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzon olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele ediyor. Kura çekimi sonrasında kaybettiğimiz genç arkadaşımız Hüseyin Çakırlı anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve ana sponsor Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç’un katılımcılara ve futbolculara yaptığı kısa konuşmanın ardından ilk gün iki karşılaşma oynandı.

Finalistler belirlendi

Yeniboğaziçi Osman, Ergün, Mehmet Stadı’nda Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalarda Yeniboğaziçi, Dörtyol-Güvercinliği 4-2, 1461 İskele Trabzon, Maraş’ı normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçı, penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

U15 yıldızlar turnuvası finalinde Yeniboğaziçi ile 1461 İskele Trabzon karşı karşıya gelirken, Dörtyol-Güvercinlik ile Maraş, üçüncülük mücadelesi verecek. U15 yıldızlar turnuvası final ve üçüncülük karşılaşmaları 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından turnuva tamamlanacak.

Finalde sporculara hediyeler verilecek

Süleyman Özkoç organizasyonluğunda sporun ve sporcunun dostu Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 yıldızlar turnuvasında ilk hafta oynanan maçlarla geride kalırken, ikinci hafta oynanacak olan final karşılaşması öncesinde sporculara bisiklet ve 20 adet top, çekilecek kura ile verilecek. Yıldızlar futbol turnuvası “Sen Bir Fidansın, Seni Korumak, Yönlendirmek, Yetiştirmek ve Kazanman İçin Buradayız”, “Her şey Çocuklarımızın Geleceği İçin, Haydi Çocuklar Sahaya” önemli sloganlar ile gerçekleştirilen turnuvanın sonunda ödüller yetkililer tarafından verilecek.