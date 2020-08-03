160 yataklı olacak

Başbakan Ersin Tatar, bayram dolayısıyla hastane ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Tatar, dün de Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Girne İlçe Başkanı Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, beraberindeki yetkililerle Girne Doktor Akçiçek Hastanesi ile Lefke’deki Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gitti.

Başbakan Tatar, her iki hastanede doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Ziyaretlerinde açıklama yapan Tatar, Girne’de yeni 160 yataklı hastane için birkaç gün içerisinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

İlk durak Dr. Akçiçek Hastanesi

Başbakan Tatar, ilk durağı olan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Başhekim Dr. Ceyhun Birinci eşliğinde hastaneyi gezerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda da bilgi aldı. Tatar, bayram boyunca ülkedeki hastanelere ziyaret gerçekleştirerek hem bayramlaşma gerçekleştirdiklerini hem de hastanelerin ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını kaydetti. Bayramın ilk günü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiklerini, hemşire ve ebelerin eylemlerinin de uzlaşıyla sonuçlandığını anımsatan Tatar, ikinci gün de Gazimağusa Devlet Hastanesi ve buradaki PCR laboratuvarını ziyaret ederek, başhekimden hastanenin sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını söyledi.

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 80 yatak kapasitesiyle bölgeye çok büyük hizmet verdiğini ve hastaların da aldıkları hizmetten memnun olduğunu dile getiren Tatar, hastane personelini özverili çalışmalarından dolayı kutladı. Hükümetin son bir yıldır yaptığı çalışmalarla hukuki ve bürokratik engellerin aşıldığını ve Girne Amerikan Üniversitesi’ne ait hastane inşaatının, Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini anımsatan Tatar, hastaneyi tamamlamak için ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Durumu acil olan vaka yok

Hedeflerinin bu hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu vurgulayan Tatar, böylelikle, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin iki katı kapasiteye 160 yatağa sahip tam donanımlı yeni bir hastanenin Girne halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Pandemi hastanesi konusundaki sıkıntıların aşılması için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Ayakta Tanı Merkezi’nin 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü belirten Tatar, yapılacak ek çalışmayla buranın 100 yatak kapasitesine çıkarılacağını ifade etti.

Başbakan Tatar, Temmuz’dan sonra gelen 20 bini aşkın yolcuya, bayram arifesinden itibaren günde 2 bin 500’e yakın yolcunun ülkeye giriş yapmasına rağmen, Covid-19 vakaları konusunda olağanüstü rakamların ortaya çıkmadığını söyledi.

Tatar, 1 Temmuz’dan sonra vaka sayısının 40 civarında olduğunu hatırlattı.

Covid vakalarının bir kısmının tedavisinin devam ettiğini bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının ise hafif vakalar olmaları nedeniyle karantina otelinde izole edilerek tedavi altında tutulduğunu söyleyen Tatar, hastanede tedavisi süren hastaların Nöroloji bölümünde tutulduğunu kaydetti.

Vaka sayısının, vakalar kapasitenin altında seyrettiğini dile getiren Tatar, vakaların hafif seyretmesi nedeniyle 160 adet solunum cihazından hiçbirinin şu an için Covid-19 vakaları için kullanılmadığını söyledi.

Esas müjdeyi verdi

“Bundan sonraki süreçte ne yaşanacağını bilmiyoruz. Ancak aldığımız tedbirler ve yaptığımız düzenlemelerle KKTC’de bu işi iyi yönettiğimize inanıyorum. Sağlık bakanı ve ekibini, sağlık çalışanlarımızı bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum” diye konuşan Tatar, KKTC’nin kendi içinde bulunduğu koşullarda, elinde bulunan imkânlarla bu süreci gayet iyi yönettiğine vurgu yaptı.

“Esas müjde, önümüzdeki günlerde Girne’ye, yeni ve Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 2 katı kapasiteye sahip 160 yataklı yeni hastane kazandırılması için birkaç gün içinde ihaleye çıkılacak olmasıdır” diyen Tatar, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu yineledi.

Tatar, yapılan tüm bu çalışmalarla, KKTC sağlık altyapısının donanımıyla doktorlarıyla, hemşireleri, çalışanlarıyla çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulacağını vurguladı.

Sağlık çalışanlarını kutladı

Başbakan Tatar, beraberindeki heyetle daha sonra Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı. Tatar, hastane yetkililerinden bilgi aldı, hastaları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Tatar, burada yaptığı açıklamada salgın döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, hepsini kutladı.