Türkiye’de her gün bin civarı yeni vaka çıkıyor

Türkiye’de dün 987 yeni vaka tespit edildi,18 kişi yaşamını yitirdi. Toplam sayı 232 bin 856 olurken, can kaybı 5 bin 728’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos 2020 günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı. Koca, bayram ve tatil dönemindeki tedbirsizliği 'kaygı verici' olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından son 24 saatin Coronavirüs verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici" açıklamasında bulundu. Bakan Koca şunları da ekledi ''Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor.” Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu. Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu.

