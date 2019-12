Yenicami kolları sıvıyor

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Yenicami, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, son haftalarda beklemediği sonuçlar alarak ligin ilk yarısını 6. sırada bitirdi. 24 puan toplayan Lefkoşa temsilcisi, özellikle sakatlıklardan ve dar kadrodan büyük sıkıntı çekti. Oynadığı 15 maçta 41 gol atan Yenicami’de Abaka 11 golle en golcü oyuncu konumunda. Abaka dışındaki yabancı oyuncular Junior ve Yannick’den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekipte yabancı konusunda gelişmeler var. Yenicami’nin en büyük sorunu ise takım savunmasında gözüküyor. Kalesinde gördüğü 31 golle, ligin kolay gol yiyen takımlarından biri olarak görüntü veren başkent temsilcisinin takım savunmasını geliştirmesi bekleniyor.

2. devre hazırlıkları başlıyor

Yarın hazırlıklara başlayacak olan Yenicami, 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Başkent temsilcisi yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4-9 Ocak tarihlerinde Acapulco Resort Hotel’de kamp yapacak.

Sezon sonu hedefleri ve transfer gelişmeleri

Yıllardır zirve yarışına ortak olan ve şampiyonluklar kazanan Yenicami, her karşılaşmaya final havasında hazırlanarak, mümkün olan en yüksek puanı toplamak için mücadelesini gösterecek. Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanmak isteyen Yenicami’de, takımın yeniden özgüven kazanması şu an için en önemli etken olarak gözüküyor.

Yenicami’de performansından memnun olunmayan Yannick Stephane ve Junior Anthony ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan ancak sakatlığı sebebiyle sezon başını kaçıran Aminu takıma geri döndü. Savunma ile orta sahanın bağlantısını iyi kuran orta saha oyuncusu, oyunun iki yönünde de gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Aldığımız duyumlara göre, hırslı çalışan Aminu’nun şu an tam anlamıyla hazır olduğu söylenebilir. Ligimizin tartışmasız en iyi oyuncusu John Ebuka, sezon başında ekonomik sebeplerden dolayı Hamitköy’e kiralanmıştı. John ile yapılan anlaşma devre arasına kadardı. John Ebuka’nın takıma dönmesi beklenirken, yıldız oyuncu sezonu Hamitköy’de tamamlamak istediğiyle ilgili duyumlar var. Yenicami yönetimi ve teknik kadrosu yıldız golcüyü takımda görmek istiyor. İlerleyen günlerde neler olacağı merakla bekleniyor.