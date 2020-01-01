Rum polisine 14 adet akıllı araç alındı

Rum polisine ve özellikle Trafik Polis Müdürlüğü’nün bünyesine katılacak olan ilk 14 akıllı aracın teslim edilmeye hazır olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Polisin İlk 14 Akıllı Araç Geldi-Plaka Tanıma, SOS Sistemi, Yeni Nesil FarTaşıyor” başlıklı haberinde polisin, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in talimatıyla, modernleşmekte olduğunu bu çerçevede, 14 polis aracının, araçları akıllı araca çevirecek olan sistemlerinin yerleştirilmesi için polise bağlı teknolojik kalkınma biriminde bulunduklarını yazdı.

Habere göre araçlara, plaka tanıma sistemi ANPR, yeni nesi far, SOS düğmesi, ne olduğuna bağlı olarak ekran mesaj panosu gibi sistemler takılmaktadır.

Polisin, kısa zaman içerisinde devriye araçlarının farlarına trafik akışını kaydedecek olan kamera dahil etme niyetinde olduğunu da yazan gazete, Rum Polisi Teknolojik Kalkınma Birimi Müdürü’nün açıklamalarına dayanarak akıllı araçlarda, ön ızgara bölümünde özel aydınlatmanın da bulunacağını belirtti.

Gazete yakın zamanda uygulanacak olan başka bir sistemle de, geçen araçlara, mevcut olan bir olayla ilgili bilgi verileceğini, örneğin yolda bir trafik kazası olması durumunda, sürücülerin düşük hızda gitmeleri için uyarılacağını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2020, 05:20