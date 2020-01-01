Standartlara uygun olacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin ithalatı ve satışıyla ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan törende imzalanan protokole KTTO Başkanı Turgay Deniz ve EMO Başkanı Görkem Çelik imza koydu.

Protokol ile elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin kullanım aşamasında güvenilirliğinin artırılması için ülke standartlarına uygun fiş ile ithalatının gerçekleşmesi ve satışının denetlenmesi amaçlanıyor.

Protokolde ön görülen yeni düzenleme 1 Mayıs 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

KTTO Başkanı Deniz konuyla ilgili açıklamasında, mevcut düzenlemenin daha uygulanabilir ve daha izlenebilir hale getirilmesi için bu protokolün imzalandığını belirtti ve protokolün en güzel yanının iki Odanın iş birliği sağlayarak hareket etmesi olduğuna işaret etti.

Deniz, “Elektrikli malzeme ithal eden iş insanlarının işlerinde herhangi bir haksız rekabete uğramadan yürütebilecekleri uzlaşı zemininde bir formül bulduk. Bu uygulamanın hedefi tüketicinin güvenli bir şekilde ürünü kullanmasıdır” dedi.

EMO Başkanı Çelik, ithal edilen ürünlerin ülke standartlarına uygun olmasının ve tüketicilerin güvenli ürün tüketmesinin önemine değinerek bu konudaki iş birliği hakkında memnuniyetini belirtti.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi talep edilmesi durumunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na veya KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.