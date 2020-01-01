Teknik birimler  seferber edildi

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Hendeği ve Surları için, aşırı miktardaki yağışların doğurduğu sıkıntılı durumlar konusunda alınabilecek tüm tedbirler üzerinde titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

Arter yaptığı yazılı açıklamada, sadece Gazimağusa ve ülkenin değil, aynı zamanda bütün dünyanın kültürel mirası olan Mağusa Hendeği ve Surları için hissedilen hassasiyetin, ilgili tüm duyarlı kesimler gibi Gazimağusa Belediyesi yönetimi ve teknik birimleri tarafından da aynı duyarlılıkla hissedildiğini belirtti.

Gazimağusa’daki aşırı yağışlarda Hendek’te su birikmesiyle ilgili olarak Gazimağusa Belediyesi’ni hedef alan yayınlar yapıldığına işaret eden Arter, belediyenin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Derin kazı yapılmasına izin verilmiyor”

Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin Hendek Düzenleme Projesi ile ilgili çalışmaların Ağustos 2014’tde başladığını, Ağustos 2016’da ihalesi yapılıp Ağustos 2018’de tamamlandığını anımsatarak, Anıtlar Yüksek Kurulu kararları kapsamında uygulanan projede, hendekteki doğal yapının bozulmamasının hedef alındığını, derin kazı yapılmasına izin verilmediğine dikkat çekti.

Arter, “Gazimağusa Belediyesi Hendeğin daha önceki yapısını değiştirecek herhangi bir altyapı çalışması yapmamıştır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun çizdiği sınırlar içinde kalmıştır ve kendi inisiyatifi ile tek başına karar alıp uygulamamıştır” dedi.

Hendek alanının sit alanı olması nedeniyle, hendek içerisinde herhangi bir yeni kanal açılmasına izin verilmediğine dikkat çeken Arter, bu durumda, sadece dıştan gelecek suların kontrol altına alınmasına çalışıldığını kaydetti.

“Eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil”

Konu hakkında ve hendekle ilgili hiçbir bilgisi ve donanımı olmayan kişiler tarafından eleştirileri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Arter, kente ve hendeğe saygı duyan ve konu ile ilgili bilgi sahibi tüm kurum, kuruluş ve uzmanlarla çalışmaya hazır olduklarını, özellikle yetkili konumdaki Anıtlar Yüksek Kurulu ve Eski Eserler Dairesi’ni Hendek Projesi sürecinde olduğu gibi konuya müdahil olmaya ve açıklama yapmaya davet etti.