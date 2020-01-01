Barbaros görevde

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 2 ve 3’üncü parsellerde yapılması planlanan sondajları engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “2 Ve 3’üncü Parsellerdeki Sondajlarla İlgili Soğuk Savaş” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin, 2 ve 3’üncü parselin büyük bölümünü kapsayan 3 bin 500 deniz mili genişliğindeki bölgede, Barbaros sismik araştırma gemisiyle araştırma yapacağını duyurduğu NAVTEX yayınladığını yazdı.

“Barbaros” ile ona eşlik eden iki geminin bölgeye halihazırda gittiğini kaydeden gazete, NAVTEX bölgesinin Kıbrıs’ın güneyinden, Dikelya ile “Kavo Greko” arasındaki bölgeden başlayıp Paralimni ve Mağusa Körfezi’ne kadar olan bölgeyi kapsadığını belirtti.

Türk NAVTEX’inin 22 Aralık’ta başladığını ve 31 Mayıs’a kadar süreceğini yazan gazete, yaklaşık 5 ay sürecek bu sismik araştırma eyleminin esas hedefinin sismik araştırma yapmak olmadığını; çünkü sismik araştırmaların çok daha kısa sürdüğünü öne sürdü.

Gazete, NAVTEX bölgesinin 3’üncü parseldeki “Supia” hedefini kapsamayıp, sadece sınırına yakın olmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, NAVTEX’in bölgedeki ikinci hedef olan “Oktapus” hedefini ise tamamen kapsadığını yazdı.

Haberde, Türkiye’nin, Larnaka açıklarından başlayarak, “Kıbrıs’ın kara suları” sınırına kadar olan 14 deniz millik bölgede, Larnaka körfezinden Mazoto ve Dikelya açıkları sınırına kadar, ateşli silahlar kullanarak tatbikat yapacağı da iddia edildi.

Ateşli silahlar kullanılarak yapılacak tatbikatların 6, 14, 22 ve 30 Ocak’ta yapılacağını kaydeden gazete, ateşli silahlar kullanılmadan da 8, 17, 25 ve 28 Ocak’ta tatbikat yapılacağını yazdı.

Gazete, “Fatih” sondaj gemisinin de Dipkarpaz’ın güneyindeki bölgede bulunduğunu ve Mart ayına kadar orada kalmasının beklendiğini kaydetti.