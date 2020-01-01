Koalisyon şimdilik yolunda

Başbakan Ersin Tatar, koalisyonun bir evlilik olduğunu, işin keyfinin de kaçmaması gerektiğini belirterek, “En geç 19 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şu anda erken seçim söz konusu değil. Anayasa değişikliğiyle ilgili bir durum yok, kabine değişikliği de söz konusu değil” dedi.

Başbakan Tatar, katıldığı televizyon programında 2019’u değerlendirdi, gazetecilerin iç ve dış gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

2019 yılını değerlendiren Başbakan, yıla ana muhalefet partisi olarak başladıklarını, ardından kurulan UBP-HP hükümetinin 1 Haziran’da güvenoyu aldığını ifade ederek, ekonomik protokolün imzalanması, bütçe açıklarının azalması ve ödemelere başlanabilmesi gibi olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili KKTC’nin ortaya bir tavır koyduğunu da ifade eden Tatar, Türkiye ile birlikte yapılan hamleler ve mücadelelerle hakların alınması için çalışıldığını kaydetti.

“Yolların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar…”

Başbakan Tatar, karayollarının durumunu da değerlendirerek, yolların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu işlerin tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti fonları ve devlet bütçesinden kaynak yaratıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden bloke edilen kaynağın 31 Aralık’a kadar çözülmemesi halinde bunun Türkiye Cumhuriyeti’ne geri dönmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar, 650 milyon TL’nin kullanıldığını, kalan 90 milyon TL için de bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

İmar planı konusunda görüş ayrılığı var…

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’yla ilgili olarak da konuşan Tatar, İmar Planı çalışmalarının önceki hükümet döneminde başlatıldığını da anımsatarak, emirnamelerle değil imar planlarıyla ülkeyi yönetmek gerektiğini söyledi.

İmar Planı konusuyla ilgili UBP’nin hükümet ortağı ile görüş ayrılıkları bulunduğunu da ifade eden Başbakan Tatar, konunun hükümeti bozma boyutunda bir sorun olmadığını kaydetti.

“Türkiye ile ilişkiler güzel bir şekilde devam ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere de değinen Başbakan Ersin Tatar, ilişkilerin güzel bir şekilde devam ettiğini, kendisinin bu sürede ziyaretler gerçekleştirdiğini, bunun da doğru ve doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak da konuşan Başbakan Ersin Tatar, gerekli açıklamaların uygun şartlar oluştuğunda yapılacağını, kararı 120 kişilik parti meclisinin vereceğini belirtti.

2020 yılına yönelik beklentilerini anlatan Tatar, asgari ücretin Ocak ayında açıklanacağını, hayat pahalılığı ödeneklerinin verileceğini, yol çalışmalarının tamamlanacağını söyledi ve TC ile yeni bir mali ve ekonomi işbirliği protokolü ile kaynak akışı olmasını beklentisini dile getirdi.

Başbakanlık’ta yeni yıl tebriği

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık’ta gerçekleşen tebrikte personelin yeni yılını kutladı.

Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı dairelerin yetkililerinin ve personelinin katıldığı kutlama, saat 11.30’da Başbakanlık Şeref Salonu'nda yapıldı.