Bakan Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin faaliyetlerinden övgüyle söz etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şehitleri Anma Programı’nda görev alan okul korosuna ve öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi salonunda gerçekleşen törende gerçekleştirdiği konuşmada, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Anma programında gösterdiğiniz üstün performans nedeniyle hepimizi çok duygulandırdınız, gurur duyduk.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin performanslarıyla herkesin takdirini topladığını belirtti.

Yıllarca işini iyi yapanlarla yapmayanları bir tuttuklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bu algıyı kırarak işini iyi yapanları onore etmek için bu başarı belgelerini verdiklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda “Sizin, gerek akademik alanda gerekse kültürel alanda gösterdiğiniz performans bizim yüz akımızdır, gurur kaynağımızdır.” diyen Çavuşoğlu, tüm öğrenci ve öğretmenleri gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi ve yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2020, 03:37