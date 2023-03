Yeşilova’ya Dum-Dum kurşunu 1-0 

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Halil Erdem Canaloğlu, Cem Öksüzoğluları

Y.Dumlupınar: Türkkan, Emre Soytürk, Necati, Olcay, Arda (Dk. 62 Hikmet), Berk, Berke Zorba, Ola (Dk. 90+3 Emre Zengin), Mert, Martin, Osman (Dk. 85 Berke Güçlücan)

MAY: Kemal, Fatih, Memduh (Dk. 83 Bayram), Mejdi, Mustafa Vardi, Güvenç (Dk. 64 Mehmet Kum), Fidelis, Cemal, Yasin (Dk. 59 Gökhan), Selçuk (Dk. 46 Mehmet Tekin), Billy

Gol: Dk. 44 Osman Şanverdi (Y.Dumlupınar)

Kırmızı Kart: Dk. 90+1 Martin (Y.Dumlupınar)

AKSA Süper Ligi 22. hafta karşılaşmasında Y.Dumlupınar ile Merit Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Y.Dumlupınar Osman Şanverdi’nin ayağından bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

Dk. 7 MAY atağında Selçuk’un ara pasıyla topla buluşan Cemal Yaşınses’in vuruşunda Türkkan topu kornere attı.

Dk. 27 Y.Dumlupınar atağında Berke’nin pasıyla topla buluşan Martin’in vuruşunda Kemal topu kornere attı.

Dk. 30 MAY atağında savunma arkasına gönderilen topta Cemal Yaşınses kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Türkkan’ın da geçti boş kale yerine topu auta attı.

Dk. 39 MAY serbest vuruşunda Türkkan topu kontrol etti.

Dk. 44 Y.Dumlupınar atağında sağ kanattan kullanılan taç atışında Osman Şanverdi topu ağlara gönderdi. 1-0.

İlk devre 1-0 tamamlandı.

Dk. 58 Y.Dumlupınar takımında Martin MAY takımında Fatih tartıştıkları için sarı kart gördüler.

Dk. 86 MAY serbest atışında Fidelis kaleye vurdu Türkkan topu kornere attı.

Dk. 89 Y.Dumlupınar atağında Martin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kemal topu kontrol etti.

Dk. 90+1 Y.Dumlupınar takımında Martin rakibine yaptığı sert hareket sonucu ikinci sarı ardından kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Maçta başka gol olmayınca Y.Dumlupınar maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Y.Dumlupınar puanını 39’a yükselti. MAY 24 puanda kaldı.

Fotoğraflar: Sude GÖZDEM



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:26