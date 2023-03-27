Teşvikler gündeme gelecek

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siddiq “Uzlaşılmış Çerçeve İçerisinde Yeni Fikirlere Yer Var” başlığıyla yer alan demecinde “İngiltere açısından Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinden başka bir çerçeve olmadığının çok açık olduğu” görüşünü yineledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in inisiyatifi ve fikirlerinden cesaret aldığını söyleyen Siddiq, Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına gelmeye ikna edilebileceğine dair umudunu da dile getirdi.

Siddiq’ın, Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşılan çözüm çerçevesi içerisinde yeni fikirlere yer olduğunu vurguladığını da yazan gazete, Siddiq’in “uzlaşılmış çerçeve içerisinde olduğu sürece, neden bir şey tabu olarak addedilsin” sorusunu sorduğunu iletti.

Gazeteye göre, İngiliz diplomat, “eğer uzlaşılmış çerçeve, yorumlandığı şekliyle sonuç vermediyse, o halde istediğimiz sonucu elde etmek için yeni yollara sahip olmamız gerekecek” ifadesini de kullandı.

Siddiq, “Kıbrıs sorununda 6 yıllık uzun bir çıkmaz kayda geçiriliyor. Müzakerelerin tekrarlanabileceğine inanıyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tezinin cesaret verici olduğunu ve Kıbrıs sorununun kendisi için öncelik teşkil ettiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Siddiq; Hristodulidis’in, müzakerelere geri dönmesi amacıyla diğer taraf için teşvikler meydana getirme yolları düşündüğünü savundu.

Tüm bunların olumlu olduğunu ancak yeterli olup olmadığının net olmadığını dile getiren Siddiq, son yıllarda, özellikle Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin, uluslararası kabul görmüş iki kesimli iki toplumlu federasyon modeli yerine iki devlet çözümünü desteklediği andan itibaren, tarafların tezlerinin birbirinden gittikçe uzaklaştığını öne sürdü.

“Bu yüzden hepimiz açısından, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi, doğru olduğu konusunda hem fikir olduğumuz modele geri dönmek için ikna etme konusunda bir zorluğa sahibiz” ifadesini kullanan Siddiq, bunu nasıl yapacaklarının net olmadığını, bununla birlikte, Hristodulidis’in atıfta bulunduğu teşviklerin yeterli olup olmayacağına veya Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’nin ikna edilmesi için başka bir şey yapılıp yapılmaması gerektiğine işaret etti.

Siddiq, Hristodulidis’in fikirlerini şu an BM’ye, kendilerine ve diğerlerine sunduğu bir keşif aşamasında bulunduklarını söyledi.