Yollarda büyük tehlike

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası olmaya devam ederken, sürat ve alkollü sürüş nedeniyle nice canlar yanıyor. Son 27 günde alkollü sürücülerin karıştığı kazada 2 yaya hayatını kaybederken, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dernek başkanı Mehmet Avcı, 2021 yılında alkollü sürücülerden dolayı 7,2022 ‘de 8 ölümlü kaza meydana geldiğini belirtti. Avcı, 2023 yılında sadece 27 günde 2 yayanın alkollü sürücülerin çarpması ile hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Avcı, alkollü sürüşün, yasalar caydırıcı olmadan sadece polisin denetlemeleri ile önlenemeyeceğine vurgu yaparak, cezaların artırılmasını talep etti.

Avcı şöyle devam etti:

“Alkollü sürüş yasalar caydırıcı olmadan sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez. Kanında 100 miligramdan fazla alkol miktarı ile kaza yapmadan polis tarafından tespit edilen sürücüye 13 bin 563 TL ve 3 ay ehliyete el konulması cezası verilmektedir. Bu kadar alkolü devlet otoritesinden korkmadan alan kişi, bu para miktarını rahatça öder ve 3 ay araç sürmeye devam etmeye de cesaret edebilir. Mevcut cezaların alkol alarak araba kullananları caydırmadığı kaza ve ölüm rakamlarında görülmektedir.

2021 yılında alkollü sürücülerden dolayı 7 ölümlü kaza, 2022 yılında 8 ölümlü kaza ve 2023 yılında sadece 27 günde 2 yaya alkollü sürücülerin çarpması ile hayatlarını kaybetmiştir.”

Öneriler sunuldu

Alkollü sürüşlerin ivedi olarak önlenmesi için trafik yasalarında yetkili makamlara önerimiz:

1- Sürücü nefesindeki alkol testinde 100- 150 promil bulunan sürücünün ehliyetine altı ay, arabasına 3 ay el konulması.

2- Sürücü nefesindeki alkol testinde 150 promil üstünde ise, ehliyete el konulması, 5 iş günü içerisinde mahkemeye çıkarılması, mahkeme gününe kadar ehliyetine ve arabasına el konulması.

3- Yasal düzenleme yapılarak, sürücünün göstereceği yerde el konulan araçlara ücret karşılığı belediye tarafından kelepçe takılması.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:19