Salatalık 40 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda temel bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Ramazan ayına girilmesiyle fiyatların daha da arttığı görüldü. İki hafta önce kilosu 25 lira olan salatalık dün 40 liraya tezgahtaki yerini alırken, patlıcan 35, biber türüne göre 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Diyaloğa konuşan Ahmet Samancıoğlu isimli vatandaş pazar fiyatlarının artık marketlerden bir farkı kalmadığını belirtti.

Pazara yalnızca çok seçenek olduğu için geldiğini ifade eden Samancıoğlu, “Ramazan ayında fiyatların daha makul olmasını beklerken, bazı ürünlerde artış oldu. Market ile pazardaki fiyatlar arasında bir fark kalmadı. Artık ihtiyaçlarımızın sadece yarısını alabiliyoruz” dedi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Soğan 23

Havuç 20

Bakla 35

Patlıcan 35

Kapya biber 50

Dolma biber 30

Domates 25

Mantar 70

Patates 12

Çilek 70 TL

Armut 30

Salatalık 40 TL





Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:25