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Salatalık 40 lira

Ramazan’da yiyecek fiyatları daha da yükseldi

Salatalık 40 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda temel bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Ramazan ayına girilmesiyle fiyatların daha da arttığı görüldü. İki hafta önce kilosu 25 lira olan salatalık dün 40 liraya tezgahtaki yerini alırken,  patlıcan 35, biber türüne göre 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Diyaloğa konuşan Ahmet Samancıoğlu isimli vatandaş pazar fiyatlarının artık marketlerden bir farkı kalmadığını belirtti. 
Pazara yalnızca çok seçenek olduğu için geldiğini ifade eden Samancıoğlu, “Ramazan ayında fiyatların daha makul olmasını beklerken, bazı ürünlerde artış oldu. Market ile pazardaki fiyatlar arasında bir fark kalmadı. Artık ihtiyaçlarımızın sadece yarısını alabiliyoruz” dedi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Soğan 23 
Havuç 20 
Bakla 35 
Patlıcan 35 
Kapya biber 50 
Dolma biber 30 
Domates 25 
Mantar 70 
Patates 12 
Çilek 70 TL 
Armut 30 
Salatalık 40 TL


 

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:25
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