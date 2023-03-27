Salatalık 40 lira

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda temel bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. Ramazan ayına girilmesiyle fiyatların daha da arttığı görüldü. İki hafta önce kilosu 25 lira olan salatalık dün 40 liraya tezgahtaki yerini alırken, patlıcan 35, biber türüne göre 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Diyaloğa konuşan Ahmet Samancıoğlu isimli vatandaş pazar fiyatlarının artık marketlerden bir farkı kalmadığını belirtti.
Pazara yalnızca çok seçenek olduğu için geldiğini ifade eden Samancıoğlu, “Ramazan ayında fiyatların daha makul olmasını beklerken, bazı ürünlerde artış oldu. Market ile pazardaki fiyatlar arasında bir fark kalmadı. Artık ihtiyaçlarımızın sadece yarısını alabiliyoruz” dedi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Soğan 23
Havuç 20
Bakla 35
Patlıcan 35
Kapya biber 50
Dolma biber 30
Domates 25
Mantar 70
Patates 12
Çilek 70 TL
Armut 30
Salatalık 40 TL
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:25