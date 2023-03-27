Benzeri görülmemiş operasyon: Beyaz Ok

Suna ERDEN

KKTC narkotik ekipleri benzeri görülmemiş bir operasyona imza attı. İhbar üzerine Güney ile Kuzey Kıbrıs arasında uyuşturucu kuryeliği yapmakla suçlanan Yunan 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum Andreas Georgiou’yu yakalamak için ‘Beyaz Ok’ adıyla bir operasyon düzenleyen polis, Kermiya bölgesinde barikat kurdu. Ancak Andreas ‘dur’ ihtarına uymayıp aracını polislerin üzerine sürüp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis, önce havaya, daha sonra aracın lastiğine ateş açtı. Uyarıya rağmen durmayarak kaçan Andreas, Gönyeli’de patlayan lastiğine hava doldurmak için gittiği petrol istasyonunda kıstırıldı. Andreas bu kez de aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı ama peşine düşen polis onu yakaladı. Andreas’ın aracında 28 gram, sokağa attığı pakette ise bir kilo uyuşturucu bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlının uyuşturucuyu güneyden getirdiği düşünülürken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis havaya ateş açtı

Polis memuru Özan Özder 25 Mart 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Andreas Georgiou’nun kullandığı

PBK 675 plakalı aracın Kermiya bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Polis, durdurulmak istenen zanlının aracını narkotik ekiplerinin üzerine doğru sürüp kaçmaya çalıştığını açıkladı. Soruşturma memuru, zanlının polis aracına çarpıp kaçtığı esnada dur ihtarına da uymadığı için önce havaya daha sonra aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açıldığını belirtti.

Polis memuru, buna rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yaşanan araçlı kovalamaca sonucu zanlının Gönyeli’de bir petrol istasyonu içerisinde durdurulduğunu açıkladı.

Polis memuru Özan Özder, zanlının bu kez de ekiplere direnç gösterip yaya bir şekilde kaçmaya çalıştığını ifade etti. Polis, zanlının makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucudan kurtulmak istedi

Polis memuru, zanlının kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu koltuğu altında şeffaf naylon içerisinde 28 gram, kaçarken Profesör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde bir kilo hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru Özan Özder ,zanlının şubeye götürüldüğünü ve Yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu belirtti. Polis memuru, incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 09:32