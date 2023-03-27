Siyasilere mesaj: Daha çok çalışılmalı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşların önemli bir kısmı, KKTC’nin hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Barış Harekatı sonrasında elde edilen olanakların iyi kullanılamadığını belirten vatandaşlar “1974 öncesinden daha fazla olanak var ama bunları iyi değerlendiremiyoruz” diyerek, siyasilerin daha çok çalışmasını istedi.

Ne dediler…?

Salih Uğural

“KKTC’de 1974 yılından bu yana çok az bir ilerleme olmuştur. Bazı noktalarda ilerlemeler yaşandı ancak bu yeterli değildir. Gözle görülür bir gelişim sadece sanayi ve üniversite alanında yaşanmıştır. Ülkemiz bugün hak ettiği noktada değildir. KKTC duşa açılma ve tanınma konusunda geri kalmış bir ülkedir. Bu noktada daha fazla dışarıya açılmak ve ülkenin tanınması için çalışılmalıydı.”

Mustafa Alsancak

“1974 yılından bu yana geçen sürede KKTC’de devlet oluşumu yönüyle bir ilerleme vardır. Her türlü imkânlar açısından da 1974 yılından bu yana büyük ölçüde ilerlemeler yaşandı. 1974 yılındaki gelirlerle şimdiki gelirler arasında dağlar kadar fark vardır. KKTC’de ilerleme yaşanmış olsa da dünya konektörüne baktığımızda hak ettiği yerde değildir. Dünya ülkeleri KKTC’yi tanımak istemiyor bu nedenle hak ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda KKTC’de iç birliği sağlamayan ve milletvekili olduktan sonra mecliste KKTC’yi yaşatacağı yeminini verenler bile ülkenin egemenliğini desteklemeye gitmeyerek federasyonu savundukları için geri kaldık. Bağımsızlığımız için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.”

Vural Ersoy

“KKTC’de 1974 yılından bu yana ilerleme değil kesinlikle gerileme vardır. Rum’dan hazır bulduklarımızı bu güne kadar tükettik ve hep geri geri gittik. O günden bu güne zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. Gelinen noktada ülkenin hak ettiği yerde olmadığını söyleyebiliriz. Ülke olarak eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında çok geri kaldık.”

Sermet Beyazhasan

“KKTC’de 1974 yılından bu yana ekonomik ve düzen olarak bir gelişim vardır. 1974 yılından önce daha kısıtlı bir yaşamımız vardı ve çok sıkı günler geçirdik. O günlerden bu günlere gelindiğinde her şeye rahatça ulaşabiliyoruz. Ülkede bir gelişme yaşanmış olsa da geri kaldığımız noktalar da vardır. Ekonomik olarak daha iyi bir noktaya gelirsek çok daha güzel günler yaşanacaktır. Tüm bunların yanı sıra siyaset nedeniyle KKTC’nin bugün hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum.”

Ali Köse

“KKTC’nin 1974 yılından bu yana bir gelişme yaşandığını düşünüyorum. Kıbrıs’ı dünya ile mukayese ettiğimizde ülkenin hak ettiği yerde olmadığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni 50 yıldır siyasi çözümsüzlüğe takılıp gitmemizdir. Ülkenin milli gelir konusunda çok geri kaldığını düşünüyorum.”

Özel Batmazoğlu

“1974 yılından bu yana gerileme var ancak ilerleme yoktur. Bunun nedeninin ekonomiden kaynaklandığını düşünüyorum. O yıllardan bu yana ülkede tek yaşanan durum pahalılıktır. Ülkenin bugün gelinen noktada hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Ülke ekonomi, sağlık ve eğitim yönünde de çok geri kalmıştır.”

Caner Falyalı

“Ülkemizde 1974 yılından bu yana hiçbir ilerleme olmamıştır. Ülkenin başına gelen kişiler sadece kendi menfaatlerini düşündüğü için bir ilerleme sağlayamadık. Ülkede yaşanan yolsuzluklar ve başarısızlıklar sonucu ileriye gidemedik. Dünyaya bakıldığında ekonomik ve sosyal yönden ülke çok geri kalmış durumdadır.”

Hikmet Kılıç

“1974 yılından bu yana KKTC’de hiçbir ilerleme olmamıştır. Bu şekilde yönetimle bu ülkede hiç bir şey olmaz. Gelinen noktada hiç bir şey değişmeyen ve bir ilerleme sağlanmayan ülke olduk. KKTC Türkiye sayesinde bir yerlerdedir ve tanınması için de Türkiye bir mücadele veriyor.”