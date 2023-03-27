Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısını Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan Rum ve turistler doldururken, Metehan’da yine izdiham yaşandı. Metehan’da oluşan uzun araç kuyruklarında beleyen bekleyen sürücüler isyan noktasına gelirken, gerekli önlemlerin alınmamasından yakındı.

Hafta sonları kapılardaki sıkışıklığın daha fazla arttığını belirten sürücüler, “Karşılıklı olarak giriş-çıkışlar artıyor. Rumlar buraya öncelikli olarak akaryakıt almaya geliyor. Bazıları Lefkoşa’da kurulan açık pazardan sebze-meyve alıyor. Kimisi eczanelerden ilaç, kimisi mağazalardan kıyafet alıyor. Kısacası Rumlar ülkedeki birçok esnafın yüzünü güldürüyor” dedi.

Sürücüler, sınır kapılarının ülke ekonomisine katkısı olduğuna dair örgütlerden açıklama yapıldığını ancak yetkililerin geçişlerin rahatlatılması için adım atmadığını belirtti.

Esnafın yüzü güldü

Lokmacı Kapısı’nda da yoğunluk yaşanırken, kuzeye geçen Rumlar ve turistler Arasta çarşısını doldurdu. Özellikle hafta sonları Arasta’yı mesken edinen Rumlar, çarşıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Büyük Han’da da kahve keyfi yapan Rum ve turistler daha sonra mağazaları gezdi, alışveriş yaptı. Esnafın yüzünü güldüren Rumların daha fazla gelmesini isteyen çarşı halkı, Lokmacı’daki yoğunluğu azaltacak ve geçişleri kolaylaştıracak adımlar atmasını istedi.



