Zirve mücadelesi

K-Pet Süper Ligi’nin zirvesinde yer alan iki takımın mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği bugün ikincilik için karşı karşıya gelecek.

53 puanla ligin ikinci sırasında bulunan Doğan Türk Birliği yerini korumak isterken, geçtiğimiz hafta aldığı beraberlikle ikinciliği kaptıran Merit Alsancak Yeşilova, koyduğu ikincilik hedefine ulaşmak ve kaptırdığı ikinciliği yeniden almak için bu maça büyük önem veriyor.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Evren Karademir yönetecek. Karademir’in yardımcılıklarını Mustafa Torun ile Olgun Canik yapacak.

