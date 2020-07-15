Bıçak kemiğe dayandı

Melis GÜNEL

Salgın nedeniyle durağanlaşan ekonomi her sektörde olduğu gibi esnaf ve toplu taşıma işiyle uğraşanları da çok kötü etkiledi. Zor günler yaşayan ve devletten destek bekleyen Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) dün Başbakanlık önünde ani bir eylem yaptı.

Bu arada Birleşik Eylem Komitesi’nin Başbakanlık önündeki bekleyişi devam ederken, ilerleyen günlerde daha büyük eylemler yapılacağı belirtildi.

Daha sert eylemler yolda

Gerçekleştirdiği eylemde Başbakanlık önüne siyah çelenk bırakan KAR-İŞ, ‘bıçağın kemiğe dayandığını’ belirtti.

Daha önce araçlı eylem yaptıklarını hatırlatan KAR-İŞ eski Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle iki buçuk ay önce başlayan görüşmelerin hala daha ‘yapılacak edilecek’ sözleri ile devam ettiğine dikkat çekti. Topaloğlu, “Toplu taşımacılık bu ülkede bitmiştir sebebi de hükümet edenlerdir. Bu halka daha fazla zulüm yapmasınlar. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir eylem gerçekleştireceğiz. Bu eylemin de nedeni yine hükümet edenlerdir” dedi.

Esnafın, ‘Çadır eylemi’ devam ediyor

‘Hükümet yüzünü bize dön’ sloganıyla bir süre önce eylemler dizisi başlayan Birleşik Eylem Komitesi’nin de Başbakanlık önüne kurulan çadırda bekleyiş devam ediyor.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, “Mücadele zamanı” vurgusu yaptı. Kanber, “Esnafın ve tüm kesimlerinin hakkını alamadığını görüyoruz. Hükümetin esnafı ayırıp daha güçsüz kılmak adına bir takım şeyler yapıyor. Bu da kenetlenmemiz gerektiğinin en büyük göstergesidir. Tek bir masada mücadelemizi sürdürürsek taleplerimizin karşılanabileceğini öngörüyorum. Dolayısı ile KAR-İŞ’in birlikteliğini kutlar mücadelemizi selamlarım” dedi.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 10:58