Hedef ENOSİS’ti

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 46’ıncı, Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü nedeniyle bugün tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek program çerçevesinde, ilk tören saat 09.30’da Boğaz Şehitliği’nde yer alacak. Törenin ardından saat 10.00’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 Türk vatandaşı anısına 251 fidan dikilecek.

Etkinlikler çerçevesinde Lefkoşa Hala Sultan Cami’nde saat 19.30’da “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi”nin açılışı yapılacak.

Camide akşam namazını takiben saat 20.30’da “15 Temmuz Şehitlerini Yad Programı” düzenlenecek ve şehitler için dua edilecek.

Töre: Türk milletiyle beraber olduk

Türkiye ve Kıbrıs’ta gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimlerinin yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlandı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’de darbeye karşı mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman milli ve demokratik bir duruşun destekçisi olacaklarını, Türk milletiyle beraber olduklarını ifade etti.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 1974 yılında EOKA’nın ve Yunan Cuntasının Kıbrıs’ta düzenlediği darbenin yıl dönümüdür. Anavatan Türkiye müdahale etmeseydi hiç şüphesiz Kıbrıs Yunanistan’a bağlanacaktı. Kıbrıs adasında da Girit’te yaptıkları barbarlığı sergileyeceklerdi.

2016’da yine 15 Temmuz, FETO terör örgütünün anavatan Türkiye’de giriştiği darbe başarılı olsaydı Türkiye bağımsızlığını kaybedecekti. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anarken, darbeler dönemine son veren Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık dolu ve başarılı bir ömür dileriz.

Her zaman milli ve demokratik bir duruşun destekçisi olacağımızı ve Türk milletiyle beraber olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Şehitler ölmez

Milli İradeye Saygı Platformu da (MİSP), Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayarak, darbe girişiminde şehit düşenleri andı.

MİSP Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit olan vatansever kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler, gazi olan kardeşlerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 1974 Cunta Darbesi

Darbe, Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunan generaller öncülüğünde Başpiskopos Makarios'a karşı yapılmış ve katliama dönüşmüştü. Darbe, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz'da Ada'ya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine sahne olmuştu. 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı, Meclis gibi önemli kamu kurumları bombalanmış, TRT işgal edilmişti. Darbe girişimi bertaraf edilmiş, Türk milletinin, polisinin ve askerinin direnişiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.