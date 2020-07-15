Herkes seferber oldu

Lefkoşa'ya bağlı Alaköy bölgesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle askeri alana da sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Rüzgârın etkisiyle geniş alana yayılan yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti. Yangını söndürmek için traktörler, belediyelere ait tanker ve dozerler de kullanılırken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Alayköy'de ağaçlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için araç gereç ve personel desteğinin sağlandığını, yoğun çalışmayla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın sonucu 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız, balya, kuru otlar, akasya ve çam ağaçları ile dere yatakları yanarak zarar gördü.

500 dönüme yayıldı

Alayköy’ün güney kısmında bulunan çöplük alanda dün saat 11.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangın askeri bölgeye de sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri, bölge halkı ve askeri personel, traktörler, belediyelere ait tanker ve dozerlerle müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 dönüm arazi içerisinde bulunan anız, balya, kuru otlar, akasya ve çam ağaçları ile dere yatakları yanarak zarar gördü.

Milli Savunma Bakanlığı: Yoğun çalışmalarla söndürüldü

Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Alayköy'de ağaçlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için araç gereç ve personel desteğinin sağlandığını, yoğun çalışmayla yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Alayköy'deki yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli araç gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.