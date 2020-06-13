‘Zor döneme hazırız’

Beyzade ÜNALMIŞ

20 Haziran Cumartesi günü K-Pet Birinci Lig’de karşılaşacak olan Mesarya ve Esentepe takımları hazırlıklarını sürdürürken, yirmi ikinci hafta karşılaşmasına büyük önem veriliyor. Zor bir sürece girileceğini belirten Nazım Aktunç ve Kılıç Ali Kahraman alışık olmadıkları bir başlangıca çıkacaklarını belirttiler. Orhan Kalaycı ile yollarını ayıran Mesarya’da bu oyuncu dışında takım eksiksiz çalışıyor.

Her gün idman yaptık

Mesarya çalıştırıcısı Nazım Aktunç, 20 Haziran’da Esentepe ile yapacakları maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, hem Covid sürecini hem de sonrasındaki dönemi takım olarak çok iyi geçirdiklerini ifade etti.18 Mayıs’tan itibaren her gün idman yaptıklarını belirten Nazım Aktunç, iyi bir dönemde olduklarını ve oyuncularının da bıraktıkları havaya yakın olduklarını söyledi.

İyi bir dönem geçirdik

İyi bir dönem geçirdiklerini oyuncu grubunun da kalan süre adına işin ciddiyetinin bilincinde olduğunu aktaran Mesarya çalıştırıcısı Nazım Aktunç, Esentepe maçına ciddi şekilde odaklandıklarını ve zorluk derecesi yüksek maçı kazanmak istediklerini söyledi. Alışık olmadıkları ve çok farklı bir döneme başlayacaklarını vurgulayan Mesarya çalıştırıcısı Nazım Aktunç, bıraktıkları yerden ligin kalanına devam etmek istediklerini söyledi.

Kaybetme lüksümüz yok

Kaybetme lükslerinin olmadığını kredilerinin kayıp adına yeterli olmadığını ifade eden Aktunç, iyi bir takıma karşı oynayacakları Esentepe maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kalan 7 maçın 4’ünü içeride oynayacaklarını ancak kalan 7 maçın çok zor olduğunu ifade eden Aktunç, çok ciddi hedefleri olan takımlarla zor bir sürece başlanılacağını söyledi.

Orhan aramızda olmayacak

Orhan Kalaycı konusuna da değinen Mesarya çalıştırıcısı Nazım Aktunç, Orhan’ın kalan 8 haftada aralarında olmayacağını Orhan’ın bu döneme kadar kendilerine yaptığı katkıdan dolayı kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Üçüncü devre diye adlandırabilecekleri bir döneme başlayacaklarını hatırlatan Nazım Aktunç hedeflerinin belli olduğunu ve o hedefe ulaşmak için iyi bir başlangıç hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kahraman: Farklı bir dönemin içindeyiz

Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman ise yaptığı değerlendirmede hazırlık döneminden çok farklı ayrıca zorluk derecesi yüksek bir dönemin içinde olduklarını ifade etti. Covid dönemini iyi geçirmediklerini ancak sonrasındaki dönemi çok iyi geçirdiklerini belirten Kılıç Ali Kahraman, geçen yaşadıkları sakatlıkların ise açıkçası morallerini bozduğunu söyledi.

İki yabancı iki hafta olmayacak

Düzkaya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında Türkiyeli oyuncuları Eray ve Hürkan’ın sakatlık yaşadıklarını belirten Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman bu iki oyuncunun iki hafta aralarında olmayacağını söyledi. Kalan 8 haftalık döneme Mesarya deplasmanı ile başlayacaklarını söyleyen Kahraman, zor bir deplasmana gideceklerini ancak en iyi sonuçla oradan dönmek istediklerini söyledi.

Süper Lig’den daha zor olacak

Birinci Lig’in Süper Lig’den daha zor olduğunu bunun bu sezon bir kez daha ortaya çıktığını belirten Kahraman, ne çıkacak ne de küme düşecek takımların henüz belli olmadığını söyledi. Esentepe olarak bulundukları yerden daha yukarı çıkmak için çalıştıklarını play-off oynamak istediklerinin de altını çizen Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, bu nedenle kalan 8 haftanın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Yönetimin takımın her zaman yanında olduğunu bununda bu süreçte önemli olduğunu ifade eden Kahraman ellerinden gelenin iyisini yaparak bu zor süreci tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.