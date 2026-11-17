AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ihmali, kusuru veya kastı bulunan herkesin hesap vereceğini belirterek, “Bu meselenin hiçbir safhası faili meçhul kalmayacaktır” dedi. Çelik, mağduriyetlerin giderilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, fon soruşturmasının tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon kriziyle ilgili sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladığını belirten Çelik, bu konuda tavizsiz ve sonuç alıcı bir tutum içerisinde olduklarını ifade etti.

Dolandırıcılarla meşru yatırımcıların birbirinden ayrıldığını kaydeden Çelik, Devlet Denetleme Kurulu’nun çalışmalarının yol haritası açısından önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesinin öncelikleri olduğunu belirten Çelik, adli süreçte de kararlı ve hassas adımlar atılmaya devam edildiğini kaydetti.

Çelik, “Fon dolandırıcıları eninde sonunda hesap verecek. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu meselenin hiçbir safhası faili meçhul kalmayacaktır. Önemli olan gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Tüm boyutlarıyla bu dolandırıcılık ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Siyasi himayeyle örtbas edilmesine izin vermeyiz”

Soruşturmanın siyasi tartışmalara ve suçlamalara kurban edilmemesi gerektiğini de belirten Çelik, hiçbir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Çelik, aynı şekilde siyasi linç kampanyalarıyla kişilerin iftiraya uğramasına da müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, esas olanın gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.