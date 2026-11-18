Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında 498 şüpheli bulunduğunu, bunlardan 129'unun tutuklu olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Soruşturmaların elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirten Gürlek, para hareketleri, mal varlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı olarak incelendiğini bildirdi.

İyi niyetli yatırımcıların haklarını ilgilendiren sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Gürlek, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Soruşturmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, toplam 498 şüpheli bulunduğunu açıkladı.

Şüphelilerden 129'unun tutuklu olduğunu, 289'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gürlek, hakkında yakalama kararı bulunan 54 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gürlek, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemlerinin de devam ettiğini aktardı.

566 kişi ve şirketin mal varlıklarına tedbir

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığını belirten Gürlek, 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı alındığını açıkladı.

Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Gönüllü iadenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurgulayan Gürlek, söz konusu işlemlerin tek başına kişilerin sorumluluktan kurtulması anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Soruşturmaların yalnızca fon yöneticileri ve piyasa aktörleriyle sınırlı olmadığını belirten Gürlek, denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların yetkili adli makamlarca incelendiğini ifade eden Gürlek, "Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur." dedi.

Gürlek, hiçbir iddianın peşinen doğru kabul edilmeyeceğini ve hiçbir somut delilin göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Gürlek, toplantıda soruşturmaların seyri, mali incelemeler ve uygulanan tedbirlerin ele alındığını belirtti.

Yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiğini kaydeden Gürlek, önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarını sağlayacak hukuki süreçleri etkin biçimde yürütmek olduğunu ifade etti.

Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.