En acı veda

Malatya’da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 asker, düzenlenen askeri törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Binbaşı Orhun Pınar Ankara’da, Binbaşı Erdem Çimen İzmir’de, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir Hatay’da, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ise Kayseri’de toprağa verildi.

12 Kasım’da 2’nci Kara Havacılık Alayı’na ait S-70 tipi helikopterin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve şehitlerin aileleri katıldı.

Şehitlerin cenaze törenlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Özellikle Binbaşı Orhun Pınar’ın 4 yaşındaki oğlu Bulut’un babasının tabutunun başından ayrılmaması, Astsubay Serkan Önder’in eşinin 9 aylık bebeğiyle tabuta sarılarak vedalaşması yürekleri burktu. Dört asker, memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından askeri törenle toprağa verildi.

