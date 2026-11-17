Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün kalp krizi sonucu denize uçtu. Araçtaki yolcuları çevredeki vatandaşlar merdiven uzatarak kurtarmaya çalıştı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan şoför müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan minibüs şoförü Batuhan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vatandaşlar merdivenlerle kurtarmaya çalıştı

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026, 01:30