Özgür Özel, Yeni Parti  Genel Başkanı seçildi

Yeni Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel genel başkanlığa seçildi.

Yeni Partinin, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayı, ilk gün çalışmalarını tamamladı.

15.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi.

Oy sayımının ardından Kurultay'da tek aday olan Özgür Özel, 1154 oy alarak yeniden Yeni Parti Genel Başkanı oldu.

Seçimlerde, 1202 kayıtlı delegeden 1157'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 1154'ü geçerli sayılırken, 3 oy geçersiz kabul edildi.

Kurultay, bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

