Çanlar çalıyor

Suna ERDEN

Kıbrıs’ın güneyinde olduğu gibi kuzeyinde de uyuşturucu suçlarında patlama yaşanıyor. Polis, çoğu zaman ihbar üzerine düzenlediği baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriyor. ‘Kaçış yok’ adıyla dün Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirildi. Böylece son 15 günde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 5 kiloyu aştı.

Uyuşturucu suçlarında tutuklananların büyük bir çoğunluğunu 21 ile 27 yaş arasındaki gençler oluşturuyor.

Gençlerin öncelikle eğlence amaçlı uyuşturucu kullanmaya başladığını ve bir süre sonra gelir elde etmek amacıyla ticarete yöneldiğini belirten uzmanlar, hem cezaların, hem de denetimlerin artırılmasını öneriyor.

Kaçış Yok Operasyonu: 2 kilo 500 gram

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da ortak gerçekleştirilen "Kaçış Yok Operasyonu"nda bir kişinin tasarrufunda 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda söz konusu şahıs S.E.F. (E-24) tutuklandı.

Tanyeri Operasyonu: 2 kilo 170 gram

12 Mayıs 2025 tarihinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında ise 2 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonda Sierra Leone vatandaşı 23 yaşındaki Samuel Joseph Mansaray tutuklandı. Zanlının tutukluluk hali devam ediyor.

Radar Operasyonu: Bir kilo 200 gram

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Radar Operasyonun da ise bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, Libya uyruklu Abdallah Hassan tutuklandı. Abdallah Hassan geçtiğimiz Cuma günü yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Çeşitli miktarlar ele geçirildi

Büyük operasyonların yanı sıra 1-15 Mayıs tarihleri arasında Narkotik ekipleri çeşitli gramajlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İskele’de Long beach bölgesinde 15 Mayıs’ta bir araç park yeri içerisinde, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, B.S.(E-25), M.İ.K.(E-26), S.T.(E-23) ve T.M.T.(E-26)’nin bulundukları araçta yapılan aramada, toplam 133 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilerek, zanlılar tutuklandı. Polis, 3 Mayıs 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Hasan Kılıç’ın üzerinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri ve 72 gram ağırlığında kokain ele geçirdi. Girne Limanı’nda ise 14 Mayıs’ta 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.