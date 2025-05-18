Bizden beter

Güney Kıbrıs’ta son 2 yılda bir buçuk ton hintkeneviri, 100 kilo kokain ele geçirildi.

Politis Rum Narkotik Polisi’nin istatistik verilerinin, Güney Kıbrıs’ta narkotik madde dolaşımı ve kullanımının boyutlarını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Gazete sadece 2 buçuk yıl (2023’ten 14 Mayıs 2025’e kadar bir buçuk ton hintkeneviri, 100 kilo kokain, binlerce draje ecstacy hapı ve diğer tür narkotik madde ele geçirildiğine dikkat çekti.

Aynı dönemde uyuşturucuyla ilgili 2 bin 688 kişinin karıştığı 2 bin 568 mesele incelendiği kaydedilen haberde narkotik meselelerine karışan ve haklarında tahkikat yürütülen kişilerden bin 610’unun Rum, bin 78’inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

