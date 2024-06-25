Bakan Mahinur Göktaş’tan Teoman’a teşekkür

Şarkıcı Teoman, mirasının bir kısmını Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumu'na başlayacağını açıklamasıyla dikkat çekmişti. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ünlü şarkıcıya bu kararından sonra teşekkür etti.

TEOMAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan şarkıcı Teoman ile ilgili teşekkür paylaşımında bulundu.

Teoman'ın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatçıya teşekkür ederek, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum"

Teoman, Bakan Göktaş'ın kendisi için söylediği sözler için, "Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı. Belki benim konumumda, ekonomik avantajı olan kesimlere, toplumun alt kesimlerine, dezavantajlı olan topluluklara yardım etme hususunda bir yol sunulabilir. Ben şuna inanıyorum; insan sevdiği, ait olduğu topluma bir fayda sağladığında, kendisi de manen bir iç huzur, bir tür mutluluk duyuyor" dedi.