Gün batımında unutulmaz anlar

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren ve Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen mekanlarından biri olan Fora Balık Restoran geçtiğimiz Kurban Bayramında misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı:

Konuklarına hem görsel şölen yaşatan hem de Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini sunan Fora Balık Restoran; içerik, menü ve lezzet çeşitliliğiyle misafirlerden tam not aldı.

Gün batımı manzarasında Kurban Bayramı’na özel zenginleştirilmiş menüsüyle misafirlerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakan Fora Balık Restoran, sevilen sanatçı Nejla Aykılıç’ı sahnesinde ağırladı.

Güzel sesi ve birbirinden muhteşem şarkıları ile sahne alan Nejla Aykılıç birbirinden özel şarkıları seslendirdi.

Mavi ve beyazın muhteşem uyumu ile yenilenen dekoruyla Fora Balık Restoran, misafirlerine unutulmayacak bir bayram yaşattı.





Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 10:27