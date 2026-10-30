103’üncü gurur yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurdun dört bir yanında törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma kararlılığını vurgularken, vatandaşlar yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet coşkusunu meydanlara, denizlere ve sokaklara taşıdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’daki ilk resmi tören Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol’da yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gitti.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Erdoğan ve beraberindeki heyetin Misak-ı Milli Kulesi’ne geçmesiyle devam etti.

Erdoğan, Atatürk’ün 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi konuşmasında yer alan milli mücadele vurgusuna da atıfta bulundu.

Halk Anıtkabir’e akın etti

Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Başkentte gün boyunca etkili olan sağanağa rağmen her yaştan binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir’e akın etti. Vatandaşlar mozoleye karanfil bıraktı, dua etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı kapsamında ayrıca fener alayı düzenlenirken, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet coşkusu yurdun dört bir yanına yayıldı

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlama programı düzenlendi.

Düzce’de Anıtpark Meydanı’nda tören düzenlenirken, Hatay’ın Kumlu ilçesinde yağmur altında gerçekleştirilen okul töreninde ikinci sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar’ın Atatürk maketini şemsiyesiyle koruması dikkat çekti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ise Sahil Güvenlik Dalış Timleri ile Prodivers ve Kuzey Mavi Dalış Merkezi dalgıçları, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Doğupark sahilinde bir araya gelen yüzücüler de denize girerek bayrak açtı.

Muğla’nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Fethiye Limanı’ndan hareket eden Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, Fethiye Körfezi ve Şövalye Adası çevresinde tur attı.