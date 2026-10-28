Üç kaynaktan finanse edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlarla ilgili yapılacak ödemeler konusunda TBMM'de bilgi verdi.

Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili bir milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini açıkladı.

Yılmaz, ödemelerin üç kaynaktan finanse edileceğini söyledi: ''Birincisi bu fonlarda kalan tutarlar var. Kendi varlıkları var. Nakdi varlıklar var veya nitelikli hisseler var, başka değerleri var. İkincisi bu geri ödemelerden fahiş kar elde etmiş olanlardan veya haksız kazanç elde etmiş olanlardan geri kazanılanlar var. Dün itibarıyla 11 milyar lira bir geri ödeme söz konusu. Ama bu hızla yine artacaktır diye bekliyoruz. Oradan gelen kaynaklar da yine eğer bir fonla ilgiliyse o fona, değilse genel bir hesabımız var, oraya gelecek. SPK'nın belirlediği kriterlere göre fonlara dağılımı yapılmış olacak. Üçüncüsü de varlıkları var bu yargı sürecinde olan kişilerin. İşte tedbir kararı konmuş varlıkları var, gayrimenkulleri var. Bunlar da TMSF'ye devrediliyor, Meclis'imizin onayladığı kanunla çok daha hızlı bir şekilde likit bir varlığa dönüştürme yetkisi verdik bu kanunla. O çerçevede TMSF de üzerine düşeni yapıp oradan da yine bu fonlara, yatırımcılara ödemeleri yapacağız.''

