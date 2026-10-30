Kapadokya'da peribacası çöktü

Nevşehir’in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki bir peribacasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgede bulunan 40 kişilik KKTC’ki kafilenin ise güvende olduğu açıklandı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da meydana gelen olayda, peribacasından kopan kayalar çevrede bulunan kişilerin üzerine düştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, aşırı yağışın ardından meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu peribacasının çöktüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saat 18.50’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Olayda yaşamını yitirenlerin Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransa vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) olduğu açıklandı.

Kazada yaralananların ise Fransız vatandaşı Nael Mgattaf (8), babası Mhemed Mgattaf (38), kardeşi Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) olduğu belirtildi.

Yaralılardan Nael Mgattaf dışındaki dört kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, soruşturma kapsamında bir cumhuriyet başsavcıvekilinin ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

40 kişilik KKTC’li kafile güvende

Peribacasının çöktüğü sırada bölgede bulunan 40 kişilik KKTC’li kafilenin herhangi bir zarar görmediği açıklandı.

Kafileyle birlikte bölgede bulunan iş insanı Tuygun Töre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerinin iyi olduğunu duyurdu.

Olayın ardından kendilerine ulaşamayan yakınlarının endişelendiğini belirten Töre, telefon hatlarında yaşanan sorunların paniğe neden olduğunu ifade etti.

Töre, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlar, malumunuz birkaç saat önce Kapadokya’da bir peri bacası çöktü. 40 kişilik bir Kıbrıs tur ekibi olarak biz de o saatlerde aynı bölgedeydik. Burada olduğumuzu bilen yakınlarımız, arkadaşlarımız haliyle endişe edip bizlere ulaşmaya çalıştı. O saatlerde hatlar da düşmediğinden panik yapanlar oldu.”

Kendilerini merak eden çok sayıda kişinin aradığını ve mesaj gönderdiğini belirten Töre, “Söylemek isterim ki bizler iyiyiz, herhangi bir sorun yaşamadık çok şükür” dedi.

Töre, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026, 10:20