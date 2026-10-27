Tahran’da kritik toplantı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nın üst düzey temsilcileri, Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın temsilcileri ile İranlı yetkililer arasında Tahran'da düzenlenen dörtlü toplantı sona erdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil etti.

Dörtlü görüşmede bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada katılımcıların bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Tahran'daki Mekke İttifakı toplantısı ile Tahran ile diyalog kanalları kurulması ve anlaşma yolunun açılması hedefleniyor.” denildi.

Mekke İttifakı Anlaşması

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ortaklığının mimarı olan anlaşma, 16 maddeden oluşuyor. Anlaşmaya göre, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, hepsine yapılmış sayılacak.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, saldırıya uğrayan ülkeye, askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere destek sağlayacak.

Anlaşma, taraflar arasında savunma sanayii ve güvenlik alanında da derin bir işbirliğini şart koşuyor. Buna göre, savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, savunma kurumları arasında karşılıklı personel değişimi, ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilecek.

Taraflar, yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacak. 10 yılın ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkı kullanılabilecek.

