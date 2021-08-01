Ağır suç işlediler

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta, elektrik panosu ile bir salon aracı kundaklamakla suçlanan Kamil Canyalçın ile 17 yaşındaki G.C polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlılar, dün tutukluluk istemi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 30 Temmuz 2021 tarihinde Haspolat’ta B.İ’ye ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında bulunan elektrik panosu üzerine Haspolat’ta sakin zanlılar Kamil Canyalçın ve G.C. ( E- 17 Öğrenci ) , tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakılarak pano ve elektrik kabloları tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını belirtti.

Polis, zanlılar tarafından ayrıca 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin A.T’ye ait ikametgâhının avlusu içerisinde bulunan NC 259 plakalı salon aracın üzerine muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakıldığını ve aracın tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını söyledi.Polis, hasar tespiti yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.