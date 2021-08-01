Yandım Allah

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yakınlarında bir ormanlık alanda uyuşturucu zulalayan Barış Hüseyin Polatdemir, yapılan ihbar sonucu suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeyi aldığı esnada pusu görevinde bulunan polislere suçüstü yakalanan zanlı, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Serkan Sakallı, 30 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Haspolat-Lefkoşa'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye bir aracın gelip orada durduğu ve araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, ayni gün alınan bilgi üzerine saat 10.30 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bölgeye gidilerek yapılan aramada; ağaçların altında saklı vaziyette siyah ve mavi renk maske içerisinde, dıştan şeffaf naylona sarılı 3 ayrı beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduktan sonra olduğu yerde muhafazası sağlanıp pusu görevine başlandığını anlattı.

Ağaçlık alana Mercedes ile geldi

Polis memuru Sakallı, konu bölgede pusu görevi icra edildiği esnada isminin sonradan zanlı Barış Hüseyin Polatdemir olduğu öğrenilen şahsın kullanımında bulunan EL 825 plakalı Mercedes marka salon araç ile ağaçların olduğu yere gelerek araçtan indikten sonra konu maddeleri aldığı esnada tespit edilip makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada; giymekte olduğu şortun sağ ön cebinde, içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak tüm maddeler emare olarak alındığını belirtti.

Polis, bu aşamada tahkikatın yeni başladığından zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.