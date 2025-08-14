190 hane tahliye edildi

Mersin Silifke'deki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Üç köydeki 190 kişinin tahliye edildiği yangın için 5 ilden takviye ekip gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi.

Takviye ekiplerle birlikte bölgede 10 helikopter ve 46'sı arazöz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip bilgi aldı.

Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Hatay Hassa'da yangın

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına müdahale ederken, bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi'nde evler tahliye edildi. Mahalle sakinleri kendi araçları ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden ayrıldı.

Yangınlara müdahale geç saatlere kadar sürdü.

