Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de, önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, bir kilo 270 gram ağırlığında, toplam değeri 300 milyon TL olan 4 farklı tür uyuşturucu madde ele geçirildi. Selçuk Kömeli isimli zanlı tutuklandı. Operasyon sonucunda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu akışını sağlayan “bitcoin cartel” isimli çeteye büyük darbe indirildi.

Uzun zamandır takip ediliyor

Polisin mahkemeye aktardığı şahadete göre konu uyuşturucu maddeleri gönderen çetenin lideri, KKTC’de uzun zamandır aranan şahıs ilan edilmiş ve İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığı ile Rum yetkili makamlarından iadesi talep edilmişti. “Bitcoin cartel” diye adlandırılan konu çetenin, birçok kez KKTC’ye uyuşturucu madde gönderdiğinin belirlendiğini belirten polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ifade etti.

Yaya olarak tespit edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun zamandır yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye BitcointCartel isimli şebekenin gönderdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Selçuk Kömeli’nin, Yenikent Gönyeli’de bulunan Sultan Düzü Sokak içerisinde yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada; giymekte olduğu siyah renk tişörtün bel kısmında siyah renk çöp naylonu içerisinde 2 paket halinde dıştan koli bandı ile bantlanmış şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Cebinden 6 bin TL çıktı

Polis, akabinde zanlının üzerinde devam eden aramada giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde kahverengi renk cüzdan arasında toplam 2 bin 590 TL nakit para ile toplam 300 Euro nakit paralar bulunarak soruşturma maksatları bakımından alıkonulduğunu belitti. Polis, zanlının olay mahallinde bulunan kullanımındaki RZ 441 plakalı motosiklette yapılan kontrolde, koltuğun altındaki bagaj kısmında siyah renk çöp naylonunda 4 paket halinde dıştan koli bandı ile bantlanmış şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 330 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Aracı uyuşturucu zulası çıktı

Polis memuru Kaan Kurtbir, ayni gün zanlının gösterimi ile GP 600 plakalı araç da Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi araç park yerinde tespit edildiğini belirterek, yapılan aramada bagaj kısmında üzerinde ASM yazılı gri renk çanta içerisinde; 15 paket halinde yaklaşık 400 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir başka naylon poşette yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 adet kapsül şeklinde şeffaf ve sarı renk naylonlarda yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Kurtbir, aynı gün 18.50-19.15 saatleri arasında narkotik polisi tarafından Dikmen adresindeki ikametgâhında huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada, ikametgahın mutfak kısmındaki çöp tenekesi içerisinde söz konusu maddelerin muhafazasında kullanılan bir adet üzeri kahverengi renk koli bandı ile bantlanmış beyaz renk naylon parçası ve üzeri kahverengi renk bantla bantlanmış naylon poşet bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Güneyden ithal etti

Polis memuru Kaan Kurtbir, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri olay günü Güney Kıbrıs’dan Rixus olarak bildiği şahıs ile internet uygulaması olan Telegram üzerinden irtibat kurup KKTC'ye Haspolat’taki henüz tespit edilemeyen bölgeden ithal ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalardan tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri Rixus, isimli şahsın yönlendireceği lokasyonlara atacağı ve buna karşılık 4 bin 630 Euro para alacağının tespit edildiğini anlattı.

Bitcoin carteli mercek altında

Polis, uzun zamandır Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde konu maddelerin halen Güney Kıbrıs’ta bulunan ve geçmişte de KKTC'ye birçok kez kanunsuz yollardan uyuşturucu gön derdiği tespit edilen ve Güney Kıbrıs yetkili makamlarına İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığı ile iadesi veya takip edilip yakalanması hususunda talepte bulunulan, isimi tespit edilen ve ülkemizde aranan kişi ilan edilen bu şahsın başında bulunduğu Bitcoint Cartel adını verdikleri şebeke tarafından KKTC’ye gönderildiğini belirtti. Polis gönderilen uyuşturucu maddelerin zanlı tarafından teslim alındıktan sonra söz konusu aranan şahsın kendi kendini silme özelliğine sahip Telegram iletişim amaçlı internet uygulaması üzerinden yönlendirmesi ile KKTC'deki belirli lokasyonlara bıraktırılmak sureti ile ülkemizde bulunan uyuşturucu satıcılarının almasını sağladığının tespit edildiğini anlattı.

Yapılacak çok iş var

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın henüz çok yeni olduğunu, zanlının meseleyle ile ilgili gönüllü bir ifade verip suçunu itiraf ettiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, ayrıca söz konusu maddelerin analize gönderilmesi, yine konu maddelerin Parmak izleri şubesine gönderilmesi, zanlıya ait cep telefonunun data inceleme uzmanına gönderilmesi ve tüm sonuçların alınabilmesi için bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Polis, ayrıca aranan bir şahıs ve uyuşturucular bulunduğunu, zanlının bu safhada serbest kalması halinde aranmakta olan şahsa ve kayıp olduğuna inanılan uyuşturuculara etki etme olasılığını ortadan kaldırmak ve tahkikatın selameti açısından, tahkikatın selameti için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti etti.

Çete lideri istendi ama

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, öncelikle şahadeti veren polis memuru Kaan Kurtbir’e İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi'nden Güney Kıbrıs’tan adı geçen kişinin iadesinin istenip, istenemediğini sordu. Polis, talep edildiğini ancak talebin reddedildiğini belirtti. Cevap üzerine Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.