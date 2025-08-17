Beş köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede tedbir amacıyla köylerde tahliyeler başladı. Çanakka-le'de önceki gün Bayramiç'te söndürülen yangının ardından bu kez dün Gelibolu ilçesinde yangın baş-ladı. Gelibolu ilçesindeki yangın, saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda başladı.

Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangın nedeniyle 5 köyün tahliye edildiği belirtil-di.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının da (TOMA) söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği be-lirtildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kumköy'ün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri mevkisinde başlayan yangın söndürme çalışmalarını, Gelibo-lu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı köylerinde inceleyen Toraman, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmalarının geç saatlere kadar karadan devam ettiği belirtildi.

