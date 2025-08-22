Değerlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

İş birliğini geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Erdoğan şunları kaydetti:

“Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik.

Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.

Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükûmetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim.

Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık.

Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Türk makamlarıyla yakın çalışıyoruz

Macron da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

“Cumhurbaşkanı ile uluslararası durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdim" diyen Macron, şunları yazdı: "Öncelikle Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son verme hedefini paylaşıyoruz. Bunun, çatışmaların durdurulması ve Ukrayna için sağlam güvenlik garantilerinin tanımlanmasıyla mümkün olması gerekir. Bu konuda Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde çok iyi işbirliği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum."

Açıklamasının devamında Gazze'deki duruma dikkat çeken Macron, "Ortadoğu’daki durum konusunda, İsrail hükümetinin Gazze’ye askeri bir saldırı düzenleme ve Batı Şeria’da, özellikle de E1 bölgesinde yeni toprakları yerleşime açma yönündeki son kararlarını kesin bir şekilde kınıyoruz. Bu kararlar barış çabalarıyla çelişmektedir. Bu pervasızca hareket ancak kalıcı bir savaş durumuna yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Fransa lideri, bölgede herkes için barış ve güvenliği sağlayabilecek tek yolun ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın ulaştırılması ve siyasi bir çözümün tanımlanması olduğuna işaret etti. Macron, Fransa’nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar ifade ettiğini belirtti.

