Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, ülkelerin uzayan müzakerelere rağmen konferansın genel sonuçlarını içeren örtü kararında uzlaşamaması üzerine dün akşam sona erdi. Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda daha açık ifadeler talep etmesi nedeniyle Antalya Paktı kabul edilmedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Artık söz de karar da tarafların. Biz yapacağımız her şeyi yaptık” dedi. COP31 Başkanı Murat Kurum'un yönettiği oturumda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan karar taslakları ele alındı. Uyum Fonu, Yeşil İklim Fonu, Kayıp ve Zarara Müdahale Fonu ile adil geçiş çalışma programına ilişkin kararlar kabul edildi. Ancak konferansın genel sonuçlarını içeren örtü kararında uzlaşma sağlanamadı. Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, taslak metinde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadelerin bulunmadığını ve emisyon azaltımına ilişkin düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını savunarak itiraz etti. Bir gazetecinin yeni bir metin hazırlanıp hazırlanmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Kurum, bundan sonra yeni bir metin çalışması yapılmayacağını açıkladı.

