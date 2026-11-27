Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beştepe’de düzenledikleri ortak basın toplantısında fon tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplam ödemenin 199,25 milyar TL’ye ulaşacağını belirten yetkililer, ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını açıkladı. Soruşturmanın ana omurgasının tamamlandığı ve iddianamenin yazım aşamasında olduğu bildirildi.

Beştepe’de gerçekleştirilen ortak basın bilgilendirme toplantısında, fonların tasfiye süreci, yatırımcılara yapılan ödemeler, soruşturmanın seyri ve sermaye piyasalarında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı.

Yılmaz: Olağan tasfiyeler tamamlandı

Toplantıda ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonlarda olağan tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve nihai tasfiye dönemine geçileceğini söyledi.

Yılmaz, toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987’sine en az bir ödeme yapıldığını belirterek, bunun yatırımcıların yüzde 98’ine karşılık geldiğini kaydetti.

Olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye sürecinde toplam ödemenin 199,25 milyar TL’ye ulaşacağını açıklayan Yılmaz, nakit olarak 21 bin 723 kişinin 1 milyon TL ara ödeme aldığını, ayni ödemeler de hesaba katıldığında bu sayının 40 binin üzerine çıktığını bildirdi.

“Hazineden tek kuruş ödenmedi”

Ödemelerin kaynağına ilişkin açıklama yapan Yılmaz, toplam 199,25 milyar TL’lik ödeme için bütçeden veya Hazineden herhangi bir kaynak kullanılmadığını vurguladı.

Yılmaz, ödemelerin fonlardaki likit kaynaklar, ayni ödemeler ve geri kazanım hesaplarında biriken tutarlar üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Gürlek: 638 şüpheli bulunuyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının ana omurgasının tamamlandığını ve iddianamenin yazım aşamasına geldiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında toplam 638 şüpheli bulunduğunu belirten Gürlek, bunlardan 138’inin tutuklu olduğunu, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 49 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.

Gürlek, soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar TL karşılığı paranın da dondurulduğunu belirten Gürlek, söz konusu varlıkların iadesi için uluslararası adli işbirliği kapsamında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü kaydetti.

İtirafçı sayısının arttığını ve yeni isimlerin ortaya çıktığını ifade eden Gürlek, soruşturmanın bu doğrultuda derinleştirileceğini belirterek şüphelilerin mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Şimşek: Sermaye piyasası kanunu değişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaşanan gelişmelerin ardından sermaye piyasalarının daha güçlü denetlenmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidileceğini belirten Şimşek, daha ağır cezalar ve yaptırımların gündeme geleceğini söyledi.

SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zekâ destekli manipülasyonlara karşı erken uyarı sistemi kurulacağını açıklayan Şimşek, 402 bin yatırımcının net yatırım tutarını geri aldığını bildirdi.